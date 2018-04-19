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İşte CHP'nin anketlerinde çıkan isim!

Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı adaylarına çevrildi. CHP'nin adayını belirlemek için yaptırdığı anketlerde Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıkıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:10
İşte CHP'nin anketlerinde çıkan isim!

CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor.
Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

Kılıçdaroğlu ismi öne çıkıyor

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.

Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

Nitekim bu görüşünü defalarca dile getiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün de bir televizyon programında bu soruya, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur." yanıtını verdi.

Yine parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı en geç 15 gün içinde netleşecek ve açıklanacak.
Öte yandan, CHP'nin seçim beyannamesinin hazırlanması için de hazırlıklara başlandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:10
  1. CHP
  2. 24 Haziran
  3. seçim
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Bülent Tezcan

YORUM YAZ

  • ServetServet2 sa önce
    Olamaz gevşek bir şey
  • MilletMillet3 sa önce
    KK Gerçek CHP lilerin dediğini yapacak kadar ahmak değildir .O tilkidir asla aday olmaz. Olduğu zaman ne olacağını bilir. Açıklamaları laf salatasından ibarettir
  • kibarcikkibarcik3 sa önce
    her halukarda kamalayşvayı tam yedı reıs onu alaşağıya edecek sonrası hemen olaganustu meşhur kurultayları toplanır aga babalarının önerisi ile bıra aday paratının basına gelır yerlerınde patınaj yapomaya devam veselam
  • ademadem5 sa önce
    şu chp lilerde bir alem canım.baktılar keMALdan kurtuluş yok,onu Tayyibin karşına çıkarıp bir güzel ezdirecekler sonra chp nin başkanlığına da getirmeyerek böylelikle keMALdan kurtulmuş olacaklar.
  • İsmailİsmail5 sa önce
    Kemal'dan bu kadar bıkmışlar.Seçilemsin de kurtulalım diyorlar.Bakalım Kemal'da o yürek var mı?
Bugünkü Akit

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