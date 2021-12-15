İşte Aydın Doğan’ın Akit’e açtığı 2 dava örneği! Bu mu Tayyip Erdoğan'ın yargısı?

Türkiye'deki muhalif olan bir çok insanın dilinde “Türkiye’de yargı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkacak söze bakıyor” pelesenk olmuş vaziyette. Ancak yargının verdiği kararlar bunun aksine sonuçlanıyor. Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Aydın Doğan'ın Akit Gazetesi'ne açtığı 2 dava ve yargının bu davalara verdiği sonuçlar ile muhaliflerin ağzını kapattı. Mahkemenin Akit gazetesine 60 bin TL ve 30 bin TL tazminat cezası verdiği davaları açıklayan Karahansaoğlu, "Bu mu Tayyip Erdoğan’ın yargısı?" dedi.

İşte o yazı;

“Türkiye’de yargı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki dudağının arasından çıkacak söze bakıyor” ya..

Biz de, sözümona, “Tayyip Erdoğan’ın, körü körüne yanında olduğumuz için, onun gücünden haksız yere yararlanıyoruz” ya..

Sonuçta da..

Tayyip Erdoğan her dediğini yaptıran bir diktatör..

Biz de o diktatörden nemalanan bir gazeteyiz ya..

Buyrun somut örnek..

Bir tane versem..

“Canım, bir çiçek ile bahar gelmez” diyecektiniz..

İki tane birden somut örnek veriyorum..

İki temyiz dilekçesi birden yazmak zorunda kaldık..

Hem nasıl temyiz dilekçesi..

Birisinde Akit gazetesinin internet sitesi için hükmedilen tazminat miktarı 60 bin TL..

Diğerinde de 30 bin TL..

Şaka yapmıyorum..

Davacıları yazınca.. Hepten uçacaksınız..



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