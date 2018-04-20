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İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler

Ak Parti’de erken seçim kararıyla birlikte adaylık heyecanı da başladı. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevcut parti grubunda önemli ölçüde değişikliğe gideceği kulislerde konuşulan knular arasında. Ak Parti’de üç dönem potasına giren dördü bakan 22 ismin akıbetine ise Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) karar verecek.

20 Nisan 2018 Cuma 07:05
İşte AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler

Meclis’in erken seçim kararı almasıyla birlikte, Ak Parti’den 22 isim Ak Parti tüzüğündeki üç dönem kuralı nedeniyle 27. dönem parlamentosu için adaylık imkanını yitirmiş olacak. Ancak yapılan son olağanüstü kongrede parti tüzüğünde yapılan değişiklikle, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında görev yapan 25. parlamento dönemi, dönem olarak sayılmamış, aynı kongrede yapılan bir başka değişiklikle de tüzüğün üç dönem kuralını esnetme konusunda MKYK’ya yetki verilmişti.

Buna göre yeniden aday gösterilebilmeleri için MKYK’nın tüzükteki bu yetkisini kullanması gerekecek Ak Partili 22 isim şöyle:“Bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık, Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın, Ayşe Nur Bahçekapılı, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan yardımcıları Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz, milletvekilleri Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Sadi Bilgiç, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Müezzinoğlu, Mehmet Erdem, Sabahattin Karakelle.”

Yeni sistemde bakanlar milletvekili olamayacağı için, milletvekili aday listesinde yer bulamamak Ak Partili vekiller için bir “son” anlamına gelmeyecek.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 07:05
  1. Aydın
  2. AK PARTİ
  3. erken seçim
  4. üç dönem kuralı
  5. milletvekili

YORUM YAZ

  • ......6 sa önce
    Dinlenin biraz gardaşlar. Bunda da vardır bir hikmet.
  • tuzcutuzcu6 sa önce
    Önce üç dönem kuralı esnetilir ve zor bölgelerden aday olurlar....Baktık ki seçilemedi bakan olurlar....Nasıl fikir ama....Yeter ki olsunlar...Aman kimse kalkmasın koltuğundan....Adam yok bitti sanki....Onlar olmazsa memleket alt üst olur...Bilmezler mi ki mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu...Bilmemek suç değil öğrenmemek suç....Bir an önce öğrensinler artık....
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