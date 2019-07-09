0553 313 94 23

İstatistiklerle Altay Bayındır

Fenerbahçe’nin yeni transferi Altay Bayındır, yüzde 70’lik kurtarış oranıyla Süper Lig’in en iyi kalecileri arasında yer aldı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:18
İstatistiklerle Altay Bayındır

Fenerbahçe’nin yeni transferi Altay Bayındır, yüzde 70’lik kurtarış oranıyla Süper Lig’in en iyi kalecileri arasında yer aldı.


Süper Lig’de yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, son olarak Ankaragücü’nden Altay Bayındır ile anlaştı. 21 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip, oyuncunun kulübüne de 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Kariyerinde profesyonel sözleşmesini 2015 yılında Ankaragücü ile imzalayan genç kaleci, geçtiğimiz sezon takımının kalesinde başarılı işlere imza attı. Geçtiğimiz sezon başkent ekibiyle kalesine gelen 94 şutun yüzde 70’ini kurtaran Bayındır, 28 gol yedi ve gol beklentisi olan 30.7’lik oranı +2.7 oran farkla kapattı. Altay geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig’de 17 maçta forma giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    National Geographic giyim koleksiyonu Boyner'de
    1. National Geographic giyim koleksiyonu..
    2. İş Kulübünde eğitimler devam ediyor
    3. Didim’de hırsızlık şüphelileri..
    4. İzmir’in göbeğinde çöp dağları
    5. Serena Williams'a Wimbledon'da para..
    6. ABD, Çin’e rağmen Tayvan’a 2.2 milyar..
    7. Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu
    8. (Özel) 15 Temmuz Şehidi Cennet..
    9. Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler,..
    10. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    11. BİLFEN Yayın Grubu’ndan yeni..
    12. Kendeks ile ekonomiye Katma değer!..
    13. Küçük göğüs kadınlarda özgüveni..
    14. Nejat Toksoy öldü mü? Nejat Toksoy..
    15. Aydın’da sahte bahis operasyonu
    16. Kaş sokakları rengarenk
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu..
    18. Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
    19. Başkan Büyükakın, projelerde aksama..
    20. Gram altın 256,8 lira seviyelerinde
    21. Hırsızlardan biri tezgahtarı oyalayıp..
    22. Özel bireyler özel günlerinde..
    23. Boğaziçi’nde mezuniyet için 152’nci..
    24. Ürdünlü aile ölümden döndü
    25. CİSAD üyelerinden mağarada keşif..
    26. Kooperatifle girdikleri evin maliyeti..
    27. Gazişehir Gaziantep Jefferson’la..
    28. Premier Lig 2019-2020 sezonu ne zaman..
    29. Şanlıurfa’da moda tasarım kursu ilgi..
    30. Herkes küçülürken onlar büyüyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti