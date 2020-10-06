  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'un köprüleri "serebral palsi" için yeşile büründü
Aktüel

İstanbul'un köprüleri "serebral palsi" için yeşile büründü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:44:31 -
İstanbul'un köprüleri "serebral palsi" için yeşile büründü

İSTANBUL (AA) - "Dünya Serebral Palsi Günü" kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile ışıklandırıldı.

Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.

Serebral palsi hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastalığın simge rengi yeşile büründü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
Erdoğan Macron'a sert çıktı: Hadsiz edepsiz
Gündem

Erdoğan Macron'a sert çıktı: Hadsiz edepsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a İslam'a yönelik küstah sözlerinden dolayı sert tepki gösterdi. Erdoğan "İ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye buna izin vermeyecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye buna izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar KKTC Su Hattı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son yapılan A..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay