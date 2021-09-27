İstanbul'un göbeğinde hokus pokus! Ağacın içine giren çuvallar kayboluyor

Fatih'te çocuk parkının hemen önünde çekilen görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Görüntülerde Bir kişi ağacın üstündeki başka bir kişiye içinde ne olduğu belli olmayan poşetleri uzatırken görülüyor.

Çekilen bu görüntüler o an parkta olan vatandaşları tedirgin ederken, aynı zamanda evsizlerinde kaldığı parkta çocuklarının güvenliğinden endişe eden ebeveynler polisin bu duruma bir çare bulmasını istiyor.

Sokakta yaşayan insanların, çocukların bu kadar yakınında olmasının tehlike arz ettiğini söyleyen bir ebeveyn, “Parkın etrafında çok sayıda yabancı insan var. Ağacın üstüne taşınanlar, evsizlerin yatağı mı, çalıntı bir mal mı yoksa uyuşturucu mu bunları bilemiyoruz. Bu tip görüntüler bizleri tedirgin ediyor. Polis ekiplerinin bu durumu çözmesini istiyoruz.” dedi.