İstanbullular dikkat! Köprü ve yollar kapatıldı: İşte alternatif güzergâhlar

İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu nedeniyle ulaşımda önemli değişiklikler yaşanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan tedbirler kapsamında maraton güzergâhında bulunan çok sayıda yol araç trafiğine kapatıldı.

Kentte seyahat edecek sürücülerin yola çıkmadan önce güzergâhlarını kontrol etmeleri istendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Maratonun en önemli geçiş noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibarıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Köprüyle birlikte Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki bazı bağlantı yollarında da trafik akışı durduruldu.

İETT'nin aktardığı plana göre köprünün saat 15.00'e kadar kapalı kalması öngörülüyor.

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPANDI

Saatler 06.00'yı gösterdiğinde İstanbul'daki trafik tedbirlerinin kapsamı daha da genişledi.

Avrasya Tüneli ile Galata Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı durduruldu.

Tarihi Yarımada çevresinde Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ile Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokak da kapanan güzergâhlar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN SULTANAHMET'E UZANAN GENİŞ BÖLGE ETKİLENECEK

Trafik tedbirleri yalnızca köprü ve tünellerle sınırlı değil.

Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleri ile Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan, Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddelerinde de kısıtlamalar uygulanıyor.

Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy ve Sultanahmet çevresindeki bazı yollar da maraton nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak.

SÜRÜCÜLER BU GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLİYOR

Kapalı yollar nedeniyle sürücüler bulundukları bölgeye göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme yönlerine yönlendiriliyor.

Özellikle Boğaz geçişini kullanacak vatandaşların kapanan güzergâhları dikkate alarak yola çıkması ve alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.