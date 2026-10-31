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Spor CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Göztepe
Spor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Göztepe

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Göztepe

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe 0 - 0 Göztepe skoruyla devam ediyor.

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Fenerbahçe 0 - 0 Göztepe

20' Guendouzi'nin orta sahada kaybettiği topla Göztepe hızlı atak şansı yakaladı. Juan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Janderson'un vuruşunu Ederson, ayağıyla kornere çeldi.

13' Hava topu mücadelesinde Lukaku topu İrfan'a indirdi. İrfan'ın kafa pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz'un vuruşu yan ağlarda kaldı.

8' Sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci Arda çıkardı, dönen topa İrfan Can'dan önce savunma müdahale etti ve tehlikeyi önledi.

8' Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topta Göztepe savunması hata yaptı ve Lukaku topla buluştu. Belçikalı oyuncu, topu sürdükten sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi yokladı ama top kalecide kaldı.

3' Sarı Kart: N. Kante

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, Oğuz, İrfan Can, Kerem, Lukaku.

Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan. 

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