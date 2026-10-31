CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Göztepe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe 0 - 0 Göztepe skoruyla devam ediyor.
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Fenerbahçe 0 - 0 Göztepe
20' Guendouzi'nin orta sahada kaybettiği topla Göztepe hızlı atak şansı yakaladı. Juan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Janderson'un vuruşunu Ederson, ayağıyla kornere çeldi.
13' Hava topu mücadelesinde Lukaku topu İrfan'a indirdi. İrfan'ın kafa pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz'un vuruşu yan ağlarda kaldı.
8' Sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci Arda çıkardı, dönen topa İrfan Can'dan önce savunma müdahale etti ve tehlikeyi önledi.
8' Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topta Göztepe savunması hata yaptı ve Lukaku topla buluştu. Belçikalı oyuncu, topu sürdükten sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi yokladı ama top kalecide kaldı.
3' Sarı Kart: N. Kante
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Guendouzi, Kante, Oğuz, İrfan Can, Kerem, Lukaku.
Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.