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Gündem İstanbullu artık bıktı... Her gün aynı rezillik
Gündem

İstanbullu artık bıktı... Her gün aynı rezillik

CHP'li İBB'nin batırdığı toplu ulaşım seferleri, her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor. Özellikle metrobüs seferlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle yoğunluk her geçen gün artıyor. Altunizade metrobüs durağından gelen son görüntüler, yaşanan krizi gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:38:00 -
İstanbullu artık bıktı... Her gün aynı rezillik

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah bir kez daha insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yeni Şafak'taki habere göre kuyruk, metrobüse binilen alandan üst geçit üstüne hatta yola kadar taştı. Saniyeler içinde varılan metrobüse, yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atamaz hale gelen İstanbullular dakikalar sonra ulaşabildi.

Sosyal medya hesaplarından onlarca fotoğraf paylaşan vatandaşlar, sık sık karşılaşılan bu soruna bir türlü çözüm üretemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, seferleri daha sık hale getirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı. Ancak metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluşuyor.

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Yorumlar

Deli İbo

Kalabalık otobüs duraklarını, tıka basa dolu otobüs ve metroları görünce, kendimi Hindistan'da yaşıyor hissettim, Hindistan'da gördüğümüz manzaranın aynısı. Her sey çok güzel olmadı Hindistam gibi du.
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Neco

Beter olsunlar.her şey çok güzel oldu işte.
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