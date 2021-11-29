İstanbullu artık bıktı... Her gün aynı rezillik

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Altunizade metrobüs durağı, bu sabah bir kez daha insan seline sahne oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yeni Şafak'taki habere göre kuyruk, metrobüse binilen alandan üst geçit üstüne hatta yola kadar taştı. Saniyeler içinde varılan metrobüse, yaşanan yoğunluk nedeniyle adım atamaz hale gelen İstanbullular dakikalar sonra ulaşabildi.

Sosyal medya hesaplarından onlarca fotoğraf paylaşan vatandaşlar, sık sık karşılaşılan bu soruna bir türlü çözüm üretemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, seferleri daha sık hale getirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce de Altunizade metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşması tepkiyle karşılanmış, İBB çözüm olarak akbil turnikelerini üst geçitten öncesine taşımıştı. Ancak metrobüs durağında yine aynı manzaralar oluşuyor.