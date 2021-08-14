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Ekonomi İstanbulkart tek geçiş bilet ne kadar 2021?
Ekonomi

İstanbulkart tek geçiş bilet ne kadar 2021?

İstanbulkart, İstanbul içi ulaşımlarda toplu taşımada kullanılan karttır. İETT tarafından açıklanan zam kararı ile birlikte 2021 otobüs, metrobüs, Marmaray gibi pek çok toplu taşıma aracı fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, İstanbulkart tek geçiş bilet ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-14 19:52:00 -
İstanbulkart tek geçiş bilet ne kadar 2021?

İETT, toplu taşıma araçlarına yaptığı zam kararından sonra İstanbulkart kullanıcıları yeni toplu taşıma ücretlerini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

İstanbulkart tek geçiş bilet ne kadar 2021?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına % 15 zam yaptı. Uygulamaya konulan yüzde 15'lik zamla 3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,025 TL'ye, 1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı. Yapılan zam sonucu Tam 1. Aktarma: 2,50 TL'den 2,87 TL'ye yükseldi. Öğrenci 1. Aktarma: 0,75 TL'den 1,12 TL'ye yükseldi. Sosyal Kart 1. Aktarma: 1,50 TL'den 1,72 TL'ye yükseldi.

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