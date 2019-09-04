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İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Başka ile kayıtlı yaklaşık 35 bin kişi İstanbul'dan gönderildi" dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
İstanbul'dan gönderilen göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bilgilendirme toplantısı yaptı.

Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli gönderildi"

Çataklı, 12 Temmuz'dan itibaren yapılan çalışmalar kapsamında Suriyelilerle ilgili ortaya çıkan rakamları da duyurdu.

Çataklı, "İstanbul'da hiç kaydı olmayan 4 bin 606 Suriyeli kamplara gönderildi. Başka ile kayıtlı yaklaşık 35 bin kişi İstanbul'dan gönderildi. 65 bin kişi kayıtlı olduğu ile gitmek için valiliğe müracaat etti. 1305 kişi İstanbul'dan Suriye'ye gönüllü dönüş yaptı" diye konuştu.

"Yeni göç dalgasını sınır ötesinde karşılayacağız"

Çataklı, "Suriye'den yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız, ilgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
  1. İstanbul
  2. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı
  3. göçmen

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