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Yerel İstanbul'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı!
Yerel

İstanbul'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı!

Yeniakit Publisher
2024-06-28 18:42:00 -
İstanbul'daki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı!

İstanbul’un Silivri ilçesinde anız yangını çıktı. Bölgede alevlerin bir anda büyüyerek evlere yönelmesi üzerine hava desteği istendi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Bingöl’de ise Genç ve Kiğı ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde de orman dışı alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Kastamonu Cide’de başlayan yangına da müdahale sürüyor.

İstanbul’un Silivri ilçesinde anız yangını çıktı. Bölgede alevlerin bir anda büyüyerek evlere yönelmesi üzerine hava desteği istendi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Bingöl’de ise Genç ve Kiğı ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde de orman dışı alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Kastamonu Cide’de başlayan yangına da müdahale sürüyor.

İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa’da saat 15.00 sıralarında otluk bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi sonucu hava desteği de sağlandı.

Yangın söndürme helikopteri Büyükçekmece Gölü'nden aldığı suyu alevlerin üzerine boşaltırken, alevlere müdahale karadan da sürdü.

Bir baraka yandığı yangın, bölgedeki fabrikaya sıçramadan söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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BİNGÖL’DE İKİ AYRI NOKTADA YANGIN

Bingöl’in Genç ve Kiğı ilçelerinde 2 ayrı noktada yangın çıktı.

Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köylerinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınların söndürülmesi için, bölgelere itfaiye, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarında, 2 bölgeye toplamda 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 45 personel sevk edildi.

Ayrıca jandarma, belediye ve özel idare ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

BALIKESİR’DE YANGIN

Bir diğer orman yangını haberi ise Balıkesir’in Altıeylül ilçesinden geldi.

Orman dışı alanda başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçradı.

Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

KASTAMONU'DA ORMAN YANGINI

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor.

Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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