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Gündem İstanbul'daki Çin Konsolosluğu’nda Uygur Türklerine saldırı!
Gündem

İstanbul'daki Çin Konsolosluğu’nda Uygur Türklerine saldırı!

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İstanbul'daki Çin Konsolosluğu’nda Uygur Türklerine saldırı!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun düzenlediği etkinlikte pankart açan iki genç gözaltına alındı. Olayı görüntüleyen bir başka genç ise yaklaşık 8 konsolosluk görevlisinin saldırısına uğrayarak darbedildi. Gencin telefonunun zorla alındığı ve görüntülerin silindiği bildirildi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun düzenlediği etkinlikte pankart açan iki genç gözaltına alındı. Olayı görüntüleyen bir başka genç ise yaklaşık 8 konsolosluk görevlisinin saldırısına uğrayarak darbedildi. Gencin telefonunun zorla alındığı ve görüntülerin silindiği bildirildi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğunun düzenlediği bir etkinlik sırasında pankart açan Uygurlu aktivist İbrahim İshak ile birlikte iki Uygur genç daha gözaltına alınmıştı. Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Uygurlar serbest bırakıldı. Gözaltına alınan gençler olay anını telefon ile videoya çekerken gençlerden birisi 8 kadar Çinli konsolosluk görevlisi tarafından darp edildi.

Olay esnasında Çinli konsolosluk görevlilerinin saldırdığı gencin birçok yerinde yara ve darp izleri oluştu. Bu görevliler gencin elinden telefonu zorla gasp ederek görüntüleri sildi. Darp edilen Uygur genç, polislerin müdahelesiyle güçlükle saldırganların elinden alındı.

 

Uygur Türkleri darp ediliyor, polisler seyrediyor!

Soykırımcı Çin’in konsolosluk görevlileri İstanbul’da Uygur Türklerine saldırıyor; buna rağmen gözaltına alınanlar yine saldırıya uğrayan Uygurlar oluyor. Çinli görevlilere ise herhangi bir yaptırım uygulanmadığı gibi ifadeleri dahi alınmıyor. Konsolosluğu adeta vatan toprağı gibi savunan polisler, söz konusu Müslüman Uygur Türklerinin güvenliği olunca üç maymunu oynuyor!

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Yorumlar

Göktug

Oradaki Çinliler de dışarıya çıkar nasıl olsa.

EĞER BU HABER DOĞRUYSA VAY Kİ VAY

Yani bu haber doğrudur diye düşünüyorum, amaç ne ya vermeyin bu haberi yada devletin bu olayı açıklama yapması lazım. Çin keferesi malı kullanmayın itrail malı gibi. GERÇEK MÜSLÜMAN BOYKOT ETMEYE DEVAM EDİN
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