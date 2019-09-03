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İstanbul'da zam yağmuru yağıyor: Parktan sonra bir zam daha geliyor

Göreve gelir gelmez 5 bine yakın çalışanı kapı önüne koyarak işçi kıyımına başlayan Ekrem İmamoğlu yönetimi şimdi de peş peşe zamlar ile gündeme gelmeye başladı.

03 Eylül 2019 Salı 12:00
İstanbul'da zam yağmuru yağıyor: Parktan sonra bir zam daha geliyor

3 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait üren ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı. İSPARK'taki yüzde 70 varan otopark zamlarının ardından bu sefer de belediyeye bağlı Hamidiye suya zam gündeme geldi.

İSTANBULLULAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İstanbul'un tüm bölgelerinde yer alan İSPARK otoparklarında yüzde 70'e varan zamlar ile İstanbullular neye uğradığını şaşırırken, çok sayıda kişi ise göreve gelmeden meydanlarda vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İSPARK'taki zamların gündemde sıcaklığını korurken bu sefer de bir başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye su için de zam gündeme geldi.

SUYA DA ZAM GELİYOR

İstanbul genelindeki bayilere yapılan bilgilendirmeye göre önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olmak üzere Hamidiye damacana suyun fiyatının 9 TL'den 11 TL'ye çıkarılacağı öğrenildi.

Damacana suda beklenen yüzde 20'den fazla zammın yanı sıra sosyal medyada bir kullanıcı ise metrobüs girişlerinde bulunan BELTUR'da 1 TL'ye satılan 500 ml hamidiye suyun yüzde 50 zam ile 1.5 TL'ye satıldığını yazdı.

KAYNAK:YENİ ŞAFAK

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:00
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