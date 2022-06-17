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Eğitim İstanbul'da YKS'ye kaç öğrenci girecek? Vali Yerlikaya duyurdu
Eğitim

İstanbul'da YKS'ye kaç öğrenci girecek? Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 19:56:00 -
İstanbul'da YKS'ye kaç öğrenci girecek? Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın ilk oturumu gerçekleştirilecek YKS ile ilgili istatistiki bilgiler paylaşarak, öğrencilere başarılar diledi.

Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, YKS 2022'ye sayılı saatler kaldı. İstanbul'da cumartesi Temel Yeterlilik Testi'ne 641 bin 851, pazar Alan Yeterlilik Testi'ne 393 bin 98, Yabancı Dil Testi'ne 39 bin 904 öğrencimiz girecek. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Yerlikaya, öğrenciler için sınav zamanı sessiz olunmasını istedi.

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