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Aktüel İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın yağış var mı?
Aktüel

İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın yağış var mı?

Meteoroloji son dakika hava durumu merak ediliyor. İstanbul için anlık hava durumu yarın için planı olanlara araştırılıyor. Hava durumu bu hafta nasıl olacak sorusunun yanıtı birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın yağış var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 14:10:00 - 2021-11-22 14:12:27
İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? İstanbul’da yarın yağış var mı?

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 23 Kasım Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtı, sabahın erken saatlerinde işe gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte tüm detaylarıyla yarın için İstanbul'daki hava durumu..

İstanbul’da yarın yağış var mı?

Meteoroloji’den son dakika hava durumu verileri geldi. Meteoroloji’nin son verilerine göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak, kuzeydoğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen sağanağın, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışın neden olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava nasıl olacak?

Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, bölgenin 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yağış var mı?

Tahminlere göre perşembe günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Cuma ve cumartesi günleri ise ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor. Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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