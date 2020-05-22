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Gündem

İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 05:33:00 -
İstanbul'da yağmur ve rüzgar etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu. Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı.

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