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Yerel İstanbul'da yağış nedeniyle trafik felç oldu
Yerel

İstanbul'da yağış nedeniyle trafik felç oldu

İstanbul'da yer yer görülen yağışın da etkisiyle kentin bazı ilçelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 10:08:00 -
İstanbul'da yağış nedeniyle trafik felç oldu


Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru olan trafikte yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise Kağıthane'de TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkii ve Büyükdere Caddesi'nde trafikte yoğunluk görülüyor.

Avcılar'daki yoğunluk ise Beylikdüzü istikametine doğru devam ediyor. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne olan yol ve bağlantı yollarındaki trafik de devam ediyor.

Haliç Köprüsü'nün Zincirlikuyu istikametindeki girişinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Bahçelievler'de başlayan trafik yoğunluğu İncirli'ye kadar devam ederken, Basın Ekspres Yolu'nda ise her iki istikamette de trafik yoğunluğu görülüyor.
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