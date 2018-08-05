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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 30 kg ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bozai hammaddesi olan 30 kilogram kimyasal madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:49
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 30 kg ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından bonzai hammaddesi kimyasal madde getirdikleri öğrenilen kişileri takibe aldı.

Jandarmanın istihbarat çalışması ile teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu araç, Esenler'de durduruldu. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli 2 kişi yakalandı.

Zanlıların, çok katlı bir otoparkta bulunan aracında yapılan aramada, bonzai imalatında kullanılacağı belirlenen 30 kilogram kimyasal madde bulundu.

Ele geçirilen 30 kilogram kimyasal maddeyle yaklaşık 9 ton bonzai imalatının yapılabileceği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 10:49
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