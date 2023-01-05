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Yerel İstanbul’da trafikte dehşet saçmıştı! O maganda kadın yakalandı
Yerel

İstanbul’da trafikte dehşet saçmıştı! O maganda kadın yakalandı

Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan kadın ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 11:16:00 -
İstanbul’da trafikte dehşet saçmıştı! O maganda kadın yakalandı

Başakşehir’de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti.

 

Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K’yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi. (DHA)

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