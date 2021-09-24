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Gündem İstanbul’da trafik yoğunluğu erkenden başladı
Gündem

İstanbul’da trafik yoğunluğu erkenden başladı

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi. D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 10:26:00 - 2021-09-24 10:26:50

İstanbul’da haftanın son okul ve iş gününde de trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

 

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