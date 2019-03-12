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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre; kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

12 Mart 2019 Salı 19:18
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da etkili olan yağış iş çıkışı trafiği durma noktasına getirdi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi.

Yoğunluk yüzde 76'ya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre kent genelinde yüzde 76'ya ulaşırken işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre yolda kaldı.

Araçlar saatlerce trafikte kalırken ambulans ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:18
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