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İstanbul'da Suudi Arabistan'dan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya operasyon!

Suudi Arabistan yönetiminin 'baş belası' olarak tanımladığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'ndan zorla alıkonulduğu iddia edildi.

02 Ekim 2018 Salı 20:48
İstanbul'da Suudi Arabistan'dan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya operasyon!

 yeniakit.com.tr  özel 

Kukla Arap rejimlerine muhalifliği ve İhvan-ı Müslimin'e yakınlığıyla tanınan Suudi Arabistanlı ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, pasaport işlemleri için  gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmesinden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda zorla alıkonuldu

Nişanlısı Hatice hanımın ifadesine göre, Cemal Kaşıkçı, öğlen 1 gibi Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitti ve bir daha dönmedi. 

Kaşıkçı'nın Türkiye'ye rağmen Suudi Arabistan tarafından zorla alıkonulduğu belirtildi. 

Türkiye harekete geçti

Hatice hanımın Türk polisini aradığı ve emniyetin konu ile alakalı harekete geçtiği öğrenildi. Kaşıkçı'nın Türkiye dışına çıkarılma ihtimaline karşılık başta İstanbul Atatürk Havalimanı olmak üzere havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Kukla Arap rejimlerine muhalifti

İstanbul'un göbeğinden kaçırıldığı iddia edilen Kaşıkçı, kukla Arap rejimlerine yönelik eleştirileri ve bölgedeki demokratik özgür iradeleri desteğiyle biliniyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 20:48
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu

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  • orhan samsoniteorhan samsonite16 dk önce
    orta direk sabandaki adamin ismidemi cemal kasikciydi ? yoksa adnan kasikcimiydi ne ?
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