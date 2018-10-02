İstanbul'da Suudi Arabistan'dan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya operasyon!

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Kukla Arap rejimlerine muhalifliği ve İhvan-ı Müslimin'e yakınlığıyla tanınan Suudi Arabistanlı ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, pasaport işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmesinden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda zorla alıkonuldu

Nişanlısı Hatice hanımın ifadesine göre, Cemal Kaşıkçı, öğlen 1 gibi Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitti ve bir daha dönmedi.

Kaşıkçı'nın Türkiye'ye rağmen Suudi Arabistan tarafından zorla alıkonulduğu belirtildi.

Türkiye harekete geçti

Hatice hanımın Türk polisini aradığı ve emniyetin konu ile alakalı harekete geçtiği öğrenildi. Kaşıkçı'nın Türkiye dışına çıkarılma ihtimaline karşılık başta İstanbul Atatürk Havalimanı olmak üzere havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Kukla Arap rejimlerine muhalifti

İstanbul'un göbeğinden kaçırıldığı iddia edilen Kaşıkçı, kukla Arap rejimlerine yönelik eleştirileri ve bölgedeki demokratik özgür iradeleri desteğiyle biliniyor.