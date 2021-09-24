İstanbul'da sıradan bir gün

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bakımsız bıraktığı otobüsler dökülmeye devam ediyor. Bugün de bir otobüs yolun ortasında kaldı.

İstanbul’da sabah saatlerine içerisindeki yolcularını indiren şoför, otobüsün arızasını gidermek üzere eline aldığı tornavida ile aracın altına girdi.

Sürücüye hemen yanı başındaki kişi de yardımcı olmaya çalıştı. Ancak otobüs gösterilen tüm çabalara rağmen seferine devam edemedi.

Bu anları yoldan geçen bir vatandaş fotoğraflarken, sosyal medyaya düşen görüntü için yine birçok yorum yapıldı.

Yolda kalan otobüs için İETT’nin bağlı olduğu İBB, sert eleştirilerin hedefindeydi. Sosyal medyada İETT'ye tepki yağdı. “İstanbulluyu vasata alıştıramazsınız” diyen bir vatandaşa, “Yine aynı manzara, yine İstanbul” diyen başka bir vatandaş destek verdi.