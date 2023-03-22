İstanbul'da silahlı saldırı
İstanbul-Sultangazi'de bir kişi, motosikletli şüpheli tarafından tabancayla vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 1419. Sokak'taki annesini ziyarete gelen Ç. A., bir süre sonra evden ayrıldı. Dışarıda telefonla konuşan A.'ya, motosikletle yanına yaklaşan bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda yaralanan A., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.