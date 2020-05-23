  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk makarna sektörü AB kotasının kaldırılması için harekete geçiyor

Bu dünyada görüşmemiz mümkün değil

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 335 bini aştı

Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe duası nasıl okunur?

Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi
için kalan
Aktüel

İstanbul’da şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul’da şiddetli yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:41:58 -
İstanbul’da şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul’da şiddetli yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle sürücüler Cevizlibağ’da köprü altında sığındı. Tedbirli sürücüler, yağışın hafiflemesinin ardından yollarına devam etti.


İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 81 ilin tamamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmak zorunda olan sürücüler, şiddetli yağışa yakalandı. Sürücüler şiddetli yağıştan dolayı D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde bulunan köprü altına sığındı. Görüş açısının azalması nedeniyle trafik kazasına neden olmak istemeyen tedbirli sürücüler, sağanak yağmurun etkisini yitirmesinin ardından yollarına devam etti.


“Sığınmak zorunda kaldım”


Yoğun yağıştan dolayı aracı yol kenarına çeken Necmi Değirmenci, “Yağmurdan gidemedik. Mecburen kenara çektim. Kazalara sebep vermemek için mecburi kaldım. Sığınmak zorunda kaldım. Biraz doluyla beraber çok şiddetli oldu. Zorlandım. Mecburen kenara çektim” dedi.


“Görüş mesafesi çok kötüydü”


Yağmurun bastırmasıyla korktuğunu ifade eden araç sürücüsü Adem Alpsoy, “Dolu birden yağınca çok şiddetli bir yağmur başladı. Açıkçası birazcık da korktuk. Tedirgin olduk. Trafik kazasına karşı önlem almak açısından köprünün altına sığındık. Hem araba zarar görmesin. Görüş mesafesi çok kötüydü. Kaza da olmasın diye kenara çekip dörtlüleri yakıp beklemeyi tercih ettik. Bence mantıklı olanı yaptık. Çünkü yol görünmüyor. Biraz bekleyeceğiz. Açılınca devam edeceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı