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Yerel İstanbul’da şiddetli lodos
Yerel

İstanbul’da şiddetli lodos

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizde boyu 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaları seyretmek isteyen bazı vatandaşlar sahile koştu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 16:19:00 -
İstanbul’da şiddetli lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olmaya başladı. Marmara Denizi'nde dalgaların boyu 5 metreyi bulurken, yerli ve yabancı turistler ıslanmayı göze alarak fotoğraf çekme yarışına girdi. Bazı vatandaşların da sahilde yürüyüş yaptığı görüldü. Lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların martılarla görüntüsü ise mest etti.

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