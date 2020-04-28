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Aktüel

İstanbul'da sahte izin belgesiyle seyahat eden 10 kişi yakalandı

2020-04-28 17:23:47 -
İstanbul'da sahte izin belgesiyle seyahat eden 10 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sahte izin belgeleriyle il dışına çıkmak isteyen 10 kişi, polis ekiplerince yakalanırken, haklarında "resmi belgede sahtecilik suçundan" işlem yapıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam TEM E-80 Kocaeli Orhanlı Gişeleri yol ayrımında kontrol noktasında yer alan bir araç içerisindeki 10 kişinin, sahte izin belgeleriyle il dışına çıkmak istediğini tespit etti.

Ekipler, yakalanan 10 kişinin sahte izin belgesini, kişi başı 200 lira vererek Esenler Otogarındaki bir kişiden aldıklarını belirledi.

Haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılan 10 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Yaşları 65 yaş üstü olan 2 kişiye ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlalden 2 bin lira idari para cezası kesildi.

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