  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:47:22 -
İstanbul'da sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'da, bir hasta yakınının sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün aile sağlığı merkezine gelen 37 yaşındaki Erginay E., babasının mide rahatsızlığı olduğunu ifade ederek doktordan ilaç yazmasını istedi. Doktor, babanın kimliği olmadığı için ilacı yazamadı. Doktorlarla bir süre tartışan hasta yakını aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

Elinde bıçak ve demir çubukla tekrar aile sağlığı merkezine gelen şüpheli, doktora ve hasta yakınlarına saldırdı.

Saldırı, aile sağlığı merkezindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı