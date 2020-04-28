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Aktüel

İstanbul’da raylı ulaşımda son sefer saati 21.30 olarak güncellendi

Metro İstanbul’un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.

2020-04-28 16:48:46 -
İstanbul’da raylı ulaşımda son sefer saati 21.30 olarak güncellendi

Metro İstanbul’un twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” açıklamasına yer verildi.


Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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