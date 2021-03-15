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Gündem İstanbul’da pansiyonda yangın paniği
Gündem

İstanbul’da pansiyonda yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda turistlerin kaldığı pansiyonda çıkan yangında, etkilenen 3 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 05:27:00 -
İstanbul’da pansiyonda yangın paniği

Yangın saat 01.00'da Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pansiyonda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören pansiyon sakinleri kendilerini dışarı attılar. Çevredeki vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pansiyon katlarında kalanları tahliye ettiler. Dışarı çıkan turistlerin olayın şokunu atlatamadıkları görüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye de ilk müdahaleleri ambulansta yapıldı.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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