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Aktüel

İstanbul'da, otel ve restoranlarda Kovid-19 denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel, pansiyon, lokanta, kafeterya ve kahvehanelerde Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:55:56 -
İstanbul'da, otel ve restoranlarda Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel, pansiyon, lokanta, kafeterya, kahvehane gibi halka açık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İl genelinde 201 Jandarma Asayiş Timi, 4 Motosikletli Asayiş Timi ve 686 personel, sorumluluk bölgelerindeki halka açık yerlerde, İçişleri Bakanlığının genelgelerine ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kilyos bölgesindeki ekipler de denetim için Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığından hareket etti.

Kontrol ettikleri mekanlarda önce yetkililerden salgın dolayısıyla ne tür tedbirler alındığını öğrenen jandarma ekipleri, daha sonra mekanların içini gezdi.

Halka açık iş yerlerinde sosyal mesafe uygulanıp uygulanmadığına bakan ekipler, vatandaşların maske takıp takmadığını da inceledi.

Jandarma timleri tarafından bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

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