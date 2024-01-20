İstanbul’da ölümüne ters yön
İstanbul Zeytinburnu’nda ters yöne girerek tek tekerlek üzerinde ilerleyen moto kurye, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar Zahrettin Çelik’in cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trafikte kurallara uymayan sürücüler, hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyor. Yürekli ağızlara getiren görüntü İstanbul Zeytinburnu'nda saniye saniye kamera yansıdı.
İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilerin tehlikeli tek teker şovuna bir yenisi daha eklendi.
Olay, Zeytinburnu 58 bulvar caddesinde saat 00.10 meydana geldi. Bir moto kurye ters yönden ilerlerken aniden tek teker yaparak sürücülerin canını tehlikeye attı.
Diğer sürücüler korna ile tepki verirken moto kurye hiç aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine devam etti.