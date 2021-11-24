İstanbul'da metro hattında arıza!
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Edinilen bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.
İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.
Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.