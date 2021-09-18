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Gündem İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor! Saat verildi
Gündem

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor! Saat verildi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Trakya ve İstanbul'da kuvvetli bekleniyor. Yağışın saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 17:00:00 -
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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