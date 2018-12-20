İstanbul'da karaya oturdu! Dev gemi dalgalarla boğuşuyor
İstanbul'un Şile açıklarından karaya oturan kargo gemisi dev dalgalarla boğuşuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemiyi kurtarma çalışmaları ertelenirken, geminin son hali havadan görüntülendi.20 Aralık 2018 Perşembe 10:45
Şile’de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları kötü hava şartlarından dolayı ertelendi.
Şile Sahilköy açıklarında battıktan sonra yan yatan Natalia adlı gemi dev dalgalarla boğuşuyor.
Geminin son durumu havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde geminin dalgalar arasında savrulduğu görülüyor.
Geminin çekilebilmesi için hava durumunun normal şartlara dönmesi bekleniyor.
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