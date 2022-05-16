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Yerel İstanbul'da kanlı cinayet
Yerel

İstanbul'da kanlı cinayet

İstanbul Sarıyer'de bir şahıs sokakta yürüyen bekçiyi ve amcasını vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheli, bir üst caddede kendini başından vurarak intihar etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 02:03:00 -

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde kan donduran olay meydana geldi. Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti.

Belindeki silahla ateş etti

İddiaya göre, bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C. yürüdüğü esnada Hüseyin A. önlerini kesti. Daha sonra belindeki silahı çıkaran Hüseyin A., bekçi Kerem C.'ye ateş etti. Boğazına ve omzuna isabet eden kurşunlar nedeniyle Kerem C. yere yığıldı. Hüseyin A. yere yığılan yeğeni ile ilgilenen Sadık C.'yi ise göğsünden vurdu.

Kendini başından vurdu

Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin A. üst caddede silah ile başından kendini vurarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Kerem C. ile amcası Sadık C. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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