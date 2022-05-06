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Yerel İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Yerel

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 23:19:00 - 2022-05-06 23:38:31

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Araçlar didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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