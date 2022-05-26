İstanbul'da görsel şölen! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul’da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde, akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta gececi aydınlattı.
Görsel şölen oluştu
İstanbul’un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.