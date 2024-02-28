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Yaşam İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!
Yaşam

İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 18:52:00 -
İstanbul’da gökyüzünde ilginç görüntü!

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler vatandaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

İstanbul'da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü. Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı. Parlaklığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

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