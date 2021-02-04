İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun tamamından fazlası o ilden…

Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021'de İstanbul'un nüfusu, 701 bin 390 kişi azalarak 15 milyon 11 bin 868 kişiye düştü. Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İstanbul'da en çok nereli var?