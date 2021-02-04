İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun tamamından fazlası o ilden…
Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021'de İstanbul'un nüfusu, 701 bin 390 kişi azalarak 15 milyon 11 bin 868 kişiye düştü. Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İstanbul'da en çok nereli var?
Anadolu’nun her yerinden İstanbul’da yaşamaya gelen vatandaşların hangi ilden kaç kişi geldiği Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. İşte İstanbul’da hangi ilden kaç kişi yaşıyor.
İstanbul’da en çok Sivaslı yaşarken, Kastamonu ve Ordu ilk 3’e girdi.
İşte il il İstanbul’da hangi ilden kaç kişi yaşıyor...