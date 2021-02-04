  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun tamamından fazlası o ilden…
Gündem

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun tamamından fazlası o ilden…

Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021'de İstanbul'un nüfusu, 701 bin 390 kişi azalarak 15 milyon 11 bin 868 kişiye düştü. Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İstanbul'da en çok nereli var?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 11:28:00 -
İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun tamamından fazlası o ilden…

Anadolu’nun her yerinden İstanbul’da yaşamaya gelen vatandaşların hangi ilden kaç kişi geldiği Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. İşte İstanbul’da hangi ilden kaç kişi yaşıyor.

İstanbul’da en çok Sivaslı yaşarken, Kastamonu ve Ordu ilk 3’e girdi.

İşte il il İstanbul’da hangi ilden kaç kişi yaşıyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi hakkında kritik açıklama: Casusluk faaliyetleri yürütülen devşirme yuvası
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi hakkında kritik açıklama: Casusluk faaliyetleri yürütülen devşirme yuvası

Tarihçi ve yazar İbrahim Tatlı mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin iç yüzünü açıkladı. Tatlı, “Boğaziçi kültürü”nü ve Türkiye'deki faaliy..
ATO Başkan yardımcıları Aktay ve Yılmaz, 'Pandemide yiyecek-içecek sektörü ve etkilenler” toplantısına katıldı
Ekonomi

ATO Başkan yardımcıları Aktay ve Yılmaz, 'Pandemide yiyecek-içecek sektörü ve etkilenler” toplantısına katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay veaynı zamanda Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini de yürü..
LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?
Gündem

LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?

Boğaziçi'nde yaşanan provokasyonu değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, LGBTİ tehlikesine dikkat çekerek önemli bir çağrıda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay