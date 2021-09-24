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Gündem İstanbul'da ele geçirildi! Kovid-19 tedavisinde kullanacaklardı
Gündem

İstanbul'da ele geçirildi! Kovid-19 tedavisinde kullanacaklardı

İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 sahte ilaç ve destek ürünü ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 10:48:00 - 2021-09-24 10:51:49
İstanbul'da ele geçirildi! Kovid-19 tedavisinde kullanacaklardı

İstanbul'da, ürettiği sahte ilaç ve destek ürünlerini satmaya çalıştığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Maltepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen ve 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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