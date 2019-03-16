İstanbul'da doğalgaz borusu patladı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
16 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Küçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı.
Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.
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