İstanbul'da doğalgaz borusu patladı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Küçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.

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