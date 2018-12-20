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İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son zamanlarda birbiri ardına depremler meydana gelmekte. Sabah saat 07:45'te Ege'de deprem meydana gelmişti. 09:30'da ise bu kez Yalova'da 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yalova depremi İstanbul'da da hissedildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 09:50
İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son zamanlarda birbiri ardına depremler meydana gelmekte. Sabah saat 07:45'te Ege'de 4,3 şiddetinde deprem meydana gelmişti. 09:30'da ise bu kez Yalova'da 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yalova depremi İstanbul'da da hissedildi.

Son dakika haberleri. Yalova Çınarcık merkezli 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 09.30 sularında İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Kısa süreli hissedilen depremin merkez üssü ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yalova'daki deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

Türkiye'de son günlerde birbiri ardına depremler hissediliyor

19 Aralık’ta Tekirdağ Yeniköy açıklarında saat 17:02'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

15 Aralık’ta ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

Son depremler Kandilli Rasathanesi verileri

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 09:50
  1. Tekirdağ
  2. Bursa
  3. Yalova
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