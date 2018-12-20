İstanbul'da da hissedildi... Korkutan deprem

Yalova'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa'da da hissedildiği öğrenildi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi.