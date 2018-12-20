İstanbul'da da hissedildi... Korkutan deprem
İstanbul’da sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Yalova olduğu açıklanan depremin şiddetinin 4,5 olduğu bildirildi.20 Aralık 2018 Perşembe 09:50
Yalova'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Bursa'da da hissedildiği öğrenildi.
Deprem İstanbul'da da hissedildi.
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