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Yerel İstanbul'da camiye yıldırımın düştüğü o anlar!
Yerel

İstanbul'da camiye yıldırımın düştüğü o anlar!

Şimşeklerin geceyi aydınlattığı İstanbul'da görsel şölen oluşurken Büyükçekmece Kuba Camisi’nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 01:08:00 - 2022-05-27 01:18:18

İstanbul’da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi’nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı.

Camiye yıldırım düştü

Öte yandan Büyükçekmece Kuba Camisi’nin kubbesindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da görsel şölen! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı
İstanbul'da görsel şölen! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Yerel

İstanbul'da görsel şölen! Şimşekler geceyi böyle aydınlattı

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