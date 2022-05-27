İstanbul'da camiye yıldırımın düştüğü o anlar!
Şimşeklerin geceyi aydınlattığı İstanbul'da görsel şölen oluşurken Büyükçekmece Kuba Camisi’nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, Büyükçekmece Kuba Camisi’nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olmaya başladı.
Camiye yıldırım düştü
Öte yandan Büyükçekmece Kuba Camisi’nin kubbesindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.