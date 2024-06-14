İstanbul'da bayram trafiği sürüyor!
9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da bayram trafiği yaşanıyor.
İstanbul'dan memleketlerine ya da tatil beldelerine seyahat eden sürücüler, Çamlıca gişelerinde yoğunlupa sebep oldu.
İstanbullular karnelerin de verilmesiyle Kurban bayramı tatili için akşam saatlerinde yola çıkmaya başladı. Memleketlerine giden vatandaşların tercih ettiği TEM Otoyolu Çamlıca gişelerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.
Cumartesi günü de yoğunluk bekleniyor!
Emniyet yetkilileri ise sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.
Yoğun trafiğin Cumartesi günü de etkili olması bekleniyor.