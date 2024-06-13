  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter'larla ilgili vereceği son kararı açıkladı: Çare kalmadı

A Milli Takım'ın EURO 2024 şarkısı belli oldu! “Türkiye'm”

TMSF 3 şirketi daha satışa çıkardı! Açıklama geldi

Düne kadar uçacak uçacak diyorlardı şimdi çok sert çakılacak! Atilla Yeşilada açıkladı!

Türkiye tarihinde bir ilk! Fırtına obüsler o ülkeye gönderiliyor: 3 dakika operasyona hazır

Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı!

Erdoğan'dan o gazeteciye: Başını sallama ben sallamıyorum

Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var

Cem Küçük, 'Onlarla görüştüm' dedi ve MHP'nin rahatsız olduğu konuyu açıkladı
Gündem İstanbul'da bayram kısıtlaması! Bazı araçların çıkışına izin verilmeyecek
Gündem

İstanbul'da bayram kısıtlaması! Bazı araçların çıkışına izin verilmeyecek

Yeniakit Publisher
2024-06-13 23:37:00 -
İstanbul'da bayram kısıtlaması! Bazı araçların çıkışına izin verilmeyecek

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İstanbul'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar şehirden çıkışına izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.

Bu hataları yaparak kilo almayın! Bayramda kilo almamanın formülü
Bu hataları yaparak kilo almayın! Bayramda kilo almamanın formülü

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu hataları yaparak kilo almayın! Bayramda kilo almamanın formülü

Hamileler kurban bayramında nasıl beslenmeli?
Hamileler kurban bayramında nasıl beslenmeli?

Sağlık

Hamileler kurban bayramında nasıl beslenmeli?

Bolu Dağı'nda bayram önlemi!
Bolu Dağı'nda bayram önlemi!

Gündem

Bolu Dağı'nda bayram önlemi!

Kurban Bayramı'nda misafire ikram edilecek sütlü tatlı tarifleri!
Kurban Bayramı'nda misafire ikram edilecek sütlü tatlı tarifleri!

Kadın - Aile

Kurban Bayramı'nda misafire ikram edilecek sütlü tatlı tarifleri!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23