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Yerel İstanbul'da banka soygunu! Panik dolu anlar böyle kaydedildi
Yerel

İstanbul'da banka soygunu! Panik dolu anlar böyle kaydedildi

İstanbul Beylikdüzü’nde henüz kimlikleri belirlenemeyen iki şahsın bankaya girip yaklaşık 80 bin dolar çalarak kayıplara karıştığı silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 21:52:00 - 2022-05-27 22:10:07

Beylikdüzü’nde bir bankanın içerisinde yaşanan silahlı soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankaya girerek yaklaşık 80 bin dolar çalarak kayıplara karışmıştı.

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Görüntüler ortaya çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Bankada yaşanan silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, bankanın önünde bir süre oturan şahıslar, bankaya girerek silahı güvenlik görevlisine doğrultarak onun silahını aldıktan sonra barkayı soyup kaçtıkları görülüyor.

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