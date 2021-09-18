İstanbul'a yıldırım düştü!

İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurla birlikte çatılar uçtu, ağaçlar yola devrildi.

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak yağmur etkili oldu. Fırtına ve yağmurla birlikte birçok noktada şiddetli fırtınaya dayanamayan çatılar uçarken ağaçlar da yola devrildi. Beşiktaş, Sultangazi'nin Habibler ve Yayla Mahallesi ile Kâğıthane Seyrantepe Mahallesi'nde rüzgara dayanamayan çatılar uçtu.

Sarıyer ve Beykoz'da ağaçlar devrildi

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi ve Beykoz Kanlıca Sahil yolu ve Kavacık TEM Otoyolu Avrupa yakası istikametinde rüzgara dayanamayan ağaçlar yola devrildi. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi ihbarlarına karşı olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de uçan çatı ve ağaçları kaldırdı.

Yıldırım düştü

Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı. Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

Bir kişi yaralandı

Sultangazi'de fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu. Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omuzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Sabah